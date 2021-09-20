Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Akıncı Üssü’nde keşif yapılacak
Giriş Tarihi: 20.9.2021

Akıncı Üssü’nde keşif yapılacak

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Akıncı Üssü’nde keşif yapılacak
15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açılan davada keşif kararı çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017'de Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açmıştı. Esasa ilişkin işlemlerini sürdüren mahkeme, zararın tespiti için Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına karar verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Akıncı Üssü’nde keşif yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA