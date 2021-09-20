Akıncı Üssü’nde keşif yapılacak

15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü
'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açılan davada keşif kararı çıktı. Milli Savunma Bakanlığı
, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017'de Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açmıştı. Esasa ilişkin işlemlerini sürdüren mahkeme, zararın tespiti için Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına karar verdi.