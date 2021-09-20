CHP’li Alpay Antmen’in itiraz oyunu tutmadı! Hakimden hukuk dersi

CHP'li Alpay Antmen, kendisine ait olmayan araç ve ceza için itirazda bulundu. Banu Atakan da kendi adına kayıtlı aracını Antmen'e tahsis ettiğini ve olay anında fiilen onun kullanımında olduğunu belirterek itiraz dilekçesine imza attı. İkili ceza yazılamayacağını öne sürerek, araçta "TBMM Milletvekili Ek Araç Giriş Kartı" olduğunu gösteren belgeyi de ekleyip İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin yolunu tuttu. Cezayı kesen kurum, dilekçeye yanıtta, idari yaptırım kararının yasa ve usule uygun olduğunu kaydetti.