Emine Erdoğan’dan Afrika kitabı

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Afrika seyahatlerinde yaşadıklarını, gördüklerini anlatan bir kitap kaleme aldı. Ekim'de Turkuvaz Kitap
etiketiyle raflardaki yerini alacak kitabın geliri Afrikalı kadın ve çocuklara destek olarak ulaştırılacak. Başkan Erdoğan'ın seyahatlerine eşlik ettiği dönemde, Afrika'daki yaşanan gelişmelere tanıklık ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "2005 yılında Afrika açılımından önce, bizler için uzak kıtaydı. Afrika denince akla sömürge, fakirlik, susuz-ekmeksiz çocuklar geliyordu. Afrika bazen de kadraja sığdırılan insanlık ayıplarının, sahibine ödüller kazandırdığı fotoğraf albümü demekti. Bu durum benim ilk Afrika ziyaretimle sonsuza kadar değişti. Bu arzum, içinde doğup büyüdüğüm, beni yetiştiren, şekillendiren, el uzatma kültürünü hücrelerime nakşeden milletimin bir hediyesi.
Ve aynı zamanda ismiyle müsemma annem Hayriye Hanım
'ın bana bıraktığı bir vicdan mirası. Benim de çocuklarım ve torunlarıma taşımaları için bırakacağım bir bayrak" sözleriyle kitaba başlıyor. Senegal
, Mali
, Etiyopya
, Cibuti, Uganda
, Tanzanya
, Mozambik
, Çad
, Tunus
ve Gambiya
'nın aralarında olduğu birçok ülkede yaşadıklarını aktaran Erdoğan, "Gelin Tanış Olalım" başlığıyla yazdığı son yazıda, "Afrika seyahatleri benim için kapağı kapanmayacak, ömrüm vefa ettikçe yeni satırlar eklenecek bir defterdir. Bu defterin temiz sayfalarına, huzur ve refah dolu satırların yazılmasını içtenlikle arzu ediyorum" sözleriyle tamamlıyor.
ABD'DE TANITILACAK
Emine Erdoğan'ın kitabı New York'ta Türk Evi
'nde düzenlenecek programla liderler eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtılacak.