New York’ta Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler! Türkiye’nin değil, bütün Müslümanların lideri

"DİNİMİZE VE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE YÖNELEN TÜM TEHDİTLERİ…"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu yöndeki çabaların başını çektiklerine işaret eden Erdoğan, "Dinimize ve Müslüman kardeşlerimize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü girişimi destekliyoruz.

ABD'de New York Takva Mescidi İmamı Siraj Wahhaj’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü



İslam düşmanlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşların gündeminde tutulması için çaba sarf ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm mücadeleye siz Amerikalı Müslüman kardeşlerimizden de güçlü destek ve katkı bekliyoruz." diye konuştu.