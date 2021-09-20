ABD'de New York Takva Mescidi İmamı Siraj Wahhaj’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu. cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj da Erdoğan'ın sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.