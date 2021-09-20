Türkiye’nin Mavi Vatan stratejisi yayılmacılık mı? Sabah.com.tr uzmanlara sordu: Oyun kuramazsanız, size oyun kurarlar...

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU, TÜRKİYE HAKKINI VERİRSE GELİŞEMEZ"

Türkiye bu noktada kaynaklarını korumak ve geleceğe aktarmak zorundadır. Dünyada kaynaklar kıtlaşıyor. Kaynaklar bu kadar kıtlaşmaya başlarken Türkiye kendi hakkını verirse gelişemez. Türkiye kendisine ait olanı korumak zorunda. Artık teknolojik olarak imkanlarımız da var, bu çok önemli bir konu...

"DOĞU AKDENİZ BU NOKTADA ÇOK KRİTİK, BUNDAN SONRA DA BU STRATEJİ DEVAM ETMEK ZORUNDA"

Türkiye'nin ana stratejilerinden biri budur. Refah ve kalkınma için bu menfaatleri korumak zorunda.

'Ne işimiz var Libya'da?' falan, bu öyle bir şey değil. Kaynak kıtlığı ile birlikte denizlerin tüketimi başlayacak. Doğu Akdeniz bu noktada çok kritik. Türkiye'ye burada alan bırakmak istemiyorlar. Türkiye bu stratejiyi bundan sonra da devam ettirmek zorunda.