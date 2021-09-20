Türkiye’nin Mavi Vatan stratejisi yayılmacılık mı? Sabah.com.tr uzmanlara sordu: Oyun kuramazsanız, size oyun kurarlar...

CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisini 'yayılmacılık' olarak nitelendirdi. Çeviköz'ün sözleri sonrası Mavi Vatan ve Türkiye'nin Libya'da bulunması ile ilgili süreç yeniden gündemin sıcak başlıkları arasına girdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Mavi Vatan stratejisini değerlendirdi. Ağar, "Bu cümleyi kuran her kimse jeopolitiğin 'J'sinden anlamıyor" derken, Pekin, "Türkiye'yi biat ettirmek isteyen emperyalistlere yarayan yanlış ifadelerdir." dedi. Ağar ve Pekin, Türkiye'nin neden Libya'da olması gerektiğini ve Mavi Vatan'ın ne anlam ifade ettiğini de dikkat çeken ifadeler ile anlattı.
EMEKLİ KORGENERAL İSMAİL HAKKI PEKİN: BURALARI KORUMAZSAK İLERİDE DIŞARI ÇIKAMAYIZ
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisi ve Libya'nın denklemdeki önemi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Mavi Vatan'ın stratejik önemi vardır. Mavi Vatan bizim kıta sahanlığımız, 'Türkiye'nin hakları yok' diyerek ileride ortaya çıkacak kaynaklardan bizi mahrum bırakmaya çalışıyorlar. Başkalarının toprağında hak aramıyoruz. Burası bizim denizimiz ve bizim hakkımız. Buraları korumaz isek ileride dışarı çıkamayız, KKTC'yi de koruyamayız.
"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU, TÜRKİYE HAKKINI VERİRSE GELİŞEMEZ"
Türkiye bu noktada kaynaklarını korumak ve geleceğe aktarmak zorundadır. Dünyada kaynaklar kıtlaşıyor. Kaynaklar bu kadar kıtlaşmaya başlarken Türkiye kendi hakkını verirse gelişemez. Türkiye kendisine ait olanı korumak zorunda. Artık teknolojik olarak imkanlarımız da var, bu çok önemli bir konu...
"DOĞU AKDENİZ BU NOKTADA ÇOK KRİTİK, BUNDAN SONRA DA BU STRATEJİ DEVAM ETMEK ZORUNDA"
Türkiye'nin ana stratejilerinden biri budur. Refah ve kalkınma için bu menfaatleri korumak zorunda.
'Ne işimiz var Libya'da?' falan, bu öyle bir şey değil. Kaynak kıtlığı ile birlikte denizlerin tüketimi başlayacak. Doğu Akdeniz bu noktada çok kritik. Türkiye'ye burada alan bırakmak istemiyorlar. Türkiye bu stratejiyi bundan sonra da devam ettirmek zorunda.
TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN STRATEJİSİ YAYILMACILIK MI?
CHP Genel Başkanı Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." sözleri sonrası Libya ve Mavi Vatan stratejisi yeniden gündemin sıcak başlıkları arasında yerini buldu.
Pekin, yayılmacılık ifadesinin her kim tarafından telaffuz edilirse edilsin yanlış bir düşünce olduğunu belirterek, konuyu detayları ile şu ifadeleri kullanarak anlattı:
"BEN BUNU ANLAYAMIYORUM! KİMSE YUNANİSTAN'A YAYILMACI DEMİYOR"
Bu çok yanlış bir laf ve olay. Biz hiçbir zaman yayılmacı olmadık. Libya ile anlaşmasaydık, Münhasır Ekonomik Bölge'yi ve o çizgiyi belirleyemezdik. Ben bunu anlayamıyorum. Türkiye kendi haklarını koruyor. Sen hakkını şimdi korumazsan ileride Antalya körfezinden dışarı çıkamazsın. Sana, 'Antalya körfezinden çıkma' diyorlar. Adam 4 KM'lik Meis Adası üzerinden bölge ilan ediyor. Kimse Yunanistan'a yayılmacı demiyor. Sen 700 KM sınıra sahipsin, yayılmacı deniliyor.
"BAŞKALARI RAHATSIZ OLACAK DİYE TÜRKİYE HAKLARINDAN VAZ MI GEÇSİN?"
Bu söylem Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de biat ettirmek isteyen emperyalistlere yarar. Bizim hakkımız sınır ile bitmiyor. Karasuyu, kıta sahanlığı MEB alanı, hava sahası var.
Başkaları rahatsız olacak diye Türkiye haklarından vaz mı geçsin? Bunun 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ile hiçbir alakası yok. O zaman hakkımızdan vazgeçelim. Hakkımızı nasıl koruyacağız?
Türkiye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini bundan sonra da korumalıdır.
ABDULLAH AĞAR: MAVİ VATAN TÜRKİYE'YE KARŞI KURULAN PROJEYE BİR KARŞI KOYUŞTUR
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da, Mavi Vatan stratejisinin sürmesi gerektiğini vurguladı, nedenlerini tek tek anlattı. Ağar, Türkiye'yi yok sayan bir projeye karşı Mavi Vatan'ın bir karşı koyuş hamlesi olduğuna dikkat çekti, şu ifadeleri kullandı:
"TÜRKİYE'SİZ DENKLEMLER KURDULAR, BİZ BUNU MAVİ VATAN İLE AŞTIK"
Mavi Vatan bir varoluşsal meseledir. Mavi Vatan Türkiye'ye karşı kurulan projeye bir karşı koyuştur.
Türkiye buradaki haklarını tamamen hukuka uygun şekilde korumuştur. Aslında Mavi Vatan mücadelesi, Türkiye'nin elde ettiği en büyük hukuksal mücadeledir.
Burada, Türkiye'siz denklemler kuruyorlar. Türkiye gibi bir ülkeyi resmen yok sayıyorlar. Doğu Akdeniz'de oldubittiler ile karşı karşıya kaldık. Biz bu durumu Mavi Vatan stratejisi ile aştık. Mavi Vatan çok büyük bir kazanımdır. Sonuna kadar gidilmelidir.
"LİBYA İLE ANLAŞMA CAN ALICI"
Türkiye'nin Libya ile yaptığı MEB anlaşmasını hatırlatan Ağar, bunun oldukça önemli bir hamle olduğunun altını çizdi.
Ağar, "Türkiye'yi yok saydılar. İşte tam da burada Libya ile imzlanan anlaşma oldukça can alıcıdır. Biz bu anlaşma ile var olduğumuzu gösterdik. Şu ana kadar da kararlı bir şekilde arkasında durduk. Libya'da meşru Serrac yönetimini destekledik." dedi.
"SAYISIZ AYAK OYUNU İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK, HALA KALIYORUZ"
Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:
Libya'dan Türkiye'yi çıkarmak bu anlaşmayı bozmak için sayısız ayak oyunu ile karşı karşıya kaldık, hala da kalıyoruz. Hafter, yönetimi ele geçirir geçirmez bu anlaşmayı iptal edeceğini ilan etmişti.
"TÜRKİYE, LİBYA GİBİ DİĞER ÜLKELERLE DE BU ANLAŞMAYI YAPMALIDIR"
Yabancı savaşçı söylemiyle Türkiye'yi Libya'da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Mavi Vatan bizim için stratejik bir dayanak noktasıdır. Bunu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Aman dikkat! Türkiye, Mısır başta olmak üzere diğer ülkelerle de bu anlaşmayı yapmalıdır.
"TÜRKİYE YAYILMACIDIR CÜMLESİNİ KURAN HER KİMSE JEOPOLİTİĞİN 'J'SİNDEN ANLAMIYOR"
Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisinin yayılmacılık ile uzaktan yakından alakası olmadığını ifade eden Ağar, "Bu cümleyi kuran her kimse jeopoliğin 'J'sinden anlamıyordur. Bu cümleyi kuranlar kumda oynasınlar." dedi.
"BİLMEDEN SÖYLEDİYSE CEHALET, BİLEREK SÖYLEDİ İSE BİR HİNLİK VARDIR"
Ağar, bu cümlenin yanlış olduğunu vurguladı, "Bu sözü bir kişi öylesine, bilmeden söylüyorsa cehaletindendir. Ama bir kişi jeopolitiği biliyor ve bilerek bu cümleyi sarf ediyorsa o zaman bir hinlik ve büyük bir hesap vardır. Mavi Vatan stratejisi bir iktidar meselesi değildir. Bu bir Milli Güvenlik meselesidir." diye konuştu.
Ağar, ülkenin geleceği için arayışın içeride değil, dışarıda olmasu gerektiğini belirtti, 'yayılmacılık' yaklaşımının doğru olmadığını ifade etti.
"OYUN KURGULAYAMAZSANIZ, BİRİLERİ SİZİN İÇİN OYUN KURARLAR"
Ağar, "Alanları başkasına bırakalım rahat edelim... Böyle bir rahatlık yok. Dışarıda oyun kurgulayamazsanız, birileri sizin için oyun kurar. Bunu da kabak başınıza patlayınca anlarsınız" ifadelerini kullandı.