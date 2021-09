İslam düşmanlığı virüsten beter

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York 'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Manhattan Center 'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu:İnsanlık olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha ölümcül ve sinsi bir başka virüsle daha mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı İslam düşmanlığı virüsüdür. Senelerce demokrasinin ve özgürlüklerin beşiği olarak örnek gösterilen ülkelerde bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bugün artık siyaseti esir aldı. Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür. Zihniyet itibarıyla DEAŞ 'tan hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin farklı toplum katmanlarında kök saldığını gördük. Birçok ülkede inancından, dilinden, isminden veya kılık kıyafetinden dolayı Müslümanların ötekileştirilmesi artık sıradan vakalar haline geliyor. Sizler bu atmosferi 11 Eylül terör saldırısının akabinde bizzat yaşadınız, bizzat tecrübe ettiniz. Sorumsuz siyasetçiler eliyle körüklenen nefret ikliminin toplumda nasıl derin yaralar açabileceğine bizzat şahit oldunuz. Ancak karşılaştığınız onca haksızlığa ve ayrımcılığa rağmen hukuktan, meşruiyetten, demokratik siyasetten asla vazgeçmediniz. Müslümanları ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya çalışanlara cevabınızı içinde bulunduğunuz topluma daha fazla katkı sunarak verdiniz. Müslümanları zayıflatmaya yönelik hamleleri birliğinize, beraberliğinize, kardeşliğinize sahip çıkarak aştınız. O zorlu imtihan günlerinde ortaya koyduğunuz basiret, feraset ve gayretle diasporadaki Müslümanların örnek alması gereken bir duruş sergilediniz. İslam düşmanlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşların gündeminde tutulması için çaba sarf ediyoruz. Almanya 'da yaşayan Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci 'nin geliştirdikleri aşı sayesinde Kovid- 19'la mücadeleye verdikleri destek, Türk milletini gururlandırdı. Bu değerli bilim insanlarımızın başarısı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma olan katkıları bakımından çok güzel bir örnektir. Türkiye 'nin Amerika 'daki elçileri olarak Türkiye-Amerika ilişkilerinin öneminin ve potansiyelinin Amerikalı dostlarımıza anlatılmasında sizlere önemli görevler düşüyor. PKK, YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzünü Amerikalı dostlarınıza bıkmadan, usanmadan anlatın. Hakikat güneşinin karşısında hiçbir yalan duramaz. Takiye ve tedbir kılıfı altında karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortada. Görevimiz demokrasi ve insanlık düşmanı bu çetenin mensuplarının hukuk ve adalet önünde hesap vermelerini sağlamaktır.Kovid-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Pek çok yerde ve pek çok defa insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Afrika'dan Asya'ya halen ilk doz aşıya dahi ulaşamayan 100 milyonlarca insan var. Türkiye olarak Peygamber Efendimizin 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır' tavsiyesinden hareketle elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız TURKOVAC'ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız.BAŞKAN Erdoğan, sosyal medya hesabınan gençlere eğitim-öğretim alanında sağlanan imkanlara ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkanlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansındaki hitabından önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj'ın "Erdoğan sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideridir" sözleri büyük alkış aldı. Erdoğan konferans sonrası ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti. The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.