Kayalar’ın imar oyunu komisyondan döndü

Geçtiğimiz yıl ekim ayında İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Menderes ilçesinde 80'e yakın bina için yıkım kararı alındı. Ağırlıklı olarak Gümüldür'de bulunan hasarlı bina sahipleri yıkılan binalarının yerine yenisini yapmak istedi. Fakat arazilerin Büyükşehir imar planlarında "tarla" imarlı olduğu ortaya çıktı. Menderes Belediyesinin AK Partili Eski Belediye Başkanı Bülent Soylu o süreçte "Menderes'te o dönem Gümüldür ve Özdere'de CHP'li başkanlar 'patates' planlar ile ruhsat verip inşaatlar yaptırmışlar" açıklamasında bulundu.

DEPREMZEDELER İÇİN DEDİ AMA…

CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar sözde evleri depremde yıkılan vatandaşların mağduriyetini gidermek için yeni plan çalışması yaptı. Ardından planlar onaylanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine gönderildi. Büyükşehir'de, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı üyelerinden oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyonu, uzman ekibin kendilerine sunumunun ardından planları veto etti. Planlar üzerinde yapılan incelemede Kayalar'ın 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan evlerin de bulunduğu Gümüldür-Özdere yerleşim alanına ilişkin hazırladığı planda mandalina bahçelerini de imara açtığı ortaya çıktı. Hazırlanan üst ölçekli planlar ve uygulama imar planlarında yapılan incelemede Seferihisar-Kuşadası Yolu üzerinde bulunan özellikle ticaret alanları, kıyı kesimi ve yol kenarlarının konuta ve ticari kullanıma uygun hale getirildiği tespit edildi.

BAŞKAN ANLATAMADI



İhtisas komisyonunun toplantısına gelen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar çalışmalarla ilgili soruların çoğunu yanıtsız bıraktı. Kayalar'a toplantıda 1600 dönüm alanın yeni planda neden imara açıldığı soruldu. Kayalar ise toplantıda, "Alan büyük değil" ifadelerini kullandı. Kayalar'ın toplantıda ayrıca, "Biz tarım alanlarını imara açmıyoruz. Buralarda mandalina bahçeleri var. O bölgelerde çalışma yapıldı" sözleri komisyon üyeleri arasında büyük şaşkınlık yarattı. Kayalar'ın Türkiye'de en iyi satsuma cinsi mandalinalarının yetiştiği bölgelerle ilgili "tarım alanı değil" ifadeleri kafaları karıştırdı.

KORUNACAK ALANLAR YOK

İhtisas komisyonu toplantısında Menderes Belediyesi'nin "K alanı" düzenlemesini yapmaması da gündeme geldi. Belediye Başkanı Kayalar'a depremden sonra hasar gören ve yıkım kararı alınan 12 adet binaya kazanılmış hak tanıyan "korunacak bölge" kararını neden belediye meclisinden geçirip Büyükşehir'e göndermediği de soruldu. Başkan Kayalar'ın toplantıda tüm sorunları tek işlemde çözmeyi planladıklarını anlattığı öğrenildi. Büyükşehir, sorunu çözmek ve depremde mağdur olan vatandaşların haklarını korumak yerine yeni alanları imara açan planın üzerinde çalışılarak tekrar kendilerine gönderilmesini.

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes Belediyesi'nden gönderilen imar planlarını geri göndermesinin ardından açıklama yaptı. Artcı, "Menderes Belediyesini yönetenlerin derdinin halk değil rant olduğunu Büyükşehir'dekiler de gördü ve imar planlarına oy birliği ile ret verdi. Deprem sonrası mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek yerine, yandaşlarının yerlerini imara açmaya çalışanlar da böylece tespit edilmiştir." dedi. Artcı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a en büyük tokadı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin vurduğunu öne sürdü.

EN BÜYÜK TOKADI BÜYÜKŞEHİR VURDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes Belediyesi'nden kendisine gönderilen, 'Gümüldür Atatürk-Fevzi Çakmak ve İnönü Mahallelerini' kapsayan imar planlarını inceledikten sonra ret etmesinin ardından, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı açıklama yaptı. Artcı, Büyükşehir'de tüm ilçelerin bu konuda çalışmalarını değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun kararı oy birliğiyle aldığını söyledi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a en büyük tokadı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vurduğunu belirten Artcı, bu durumun Menderes halkı adına üzücü olduğunu ve ilçenin itibarının yerle bir edildiğini söyledi.

HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Artcı şunları söyledi: "30 Ekim'de yaşanan ve birçok insanımızı kaybettiğimiz İzmir depreminden ilçemiz de etkilenmişti. Merkez üssü Ege Denizi olan deprem Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adasını'nın karşısında kalan Menderes'in adaya bakan yüzü Gümüldür-Özdere sahillerini etkiledi. Deprem sonrasında Gümüldür'deki mahallelerimizde 30'un üzerinde bina az hasarlılar dahil zarar gördü. Acil olarak 12 tanesi için yıkım kararı verildi. Şuanda boşaltılanlar, yıkılanlar ve enkazları kaldırılanlar var. Menderes'e bağlı yıllardır belde belediyesi olarak hizmet veren sahil kesimi Özdere ve Gümüldür Belediyeleri'nin İller Bankası aracılığıyla ya da kendi imkanlarıyla yaptıkları geçmiş dönemlere ilişkin imar planları var. Bu planlarda birçok sorun bulunuyor. Yapılan, inşa edilen ve ruhsat verilen bina katları, daire sayılarıyla ne yazık ki planlara göre kazanılmış haklar birbiriyle örtüşmüyor. O dönemin yerel idarecilerin zafiyetinden ve görmezlikten gelmesi nedeniyle bu günlere kadar gelen konu deprem sonrası sorunların çözümüne de engel oluyor" dedi.

RANT UĞRUNA İMARA AÇIP ZENGİNLEŞMEYE ÇALIŞANLAR YAKALANMIŞTIR

Başkan Artcı sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Büyük deprem sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da onay verdiği plan notları kararının ardından tüm ilçe belediyeleri görevlerini yapmıştır. Planlarda 'korunacak alan' olarak belirlenen sınırları çizen belediyelere meclislerinden karar alırken ne yazık ki Menderes Belediyesi hiçbir şey yapmamıştır. Her konuda olduğu gibi Büyükşehir meclis toplantılarını takip etmeyen, ilçemizin kritik konularında yerinde tavır göstermeyen Belediye Başkanı Mustafa Kayalar bu konuda arkadan dolanmayı tercih etmiştir. Menderes'te depremden etkilenen, evsiz kalan, zor şartlarda kendilerine barınma yeri bulmaya çalışan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek yerine binlerce dönüm araziyi imara açacak planı Büyükşehir'den geçirmeye çalışmıştır. Siyasi yol arkadaşlarının arazilerini, onların akrabalarının yerlerini, ortak olduğu tarlaları rant uğruna imara açıp zenginleşmeye çalışanlar yakalanmıştır. Yaptığımız incelemede imara açılan yerlerin tapu kayıtlarında Kayalar'ın partisine mensup üye şahısların bulunması, yakın arkadaşları ve belediyede görev verdiği yöneticileri zenginleştirme çabası vicdanları yaralamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 1/100 bin ölçekli imar planları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/25 bin ölçekli nazım imar planlarında "tarım alanı" olarak görünen mandalina bahçelerinin kirli eller vasıtasıyla ortadan kaldırılmaya çalışılmasının hesabı sandıkta Menderesliler tarafından sorulacaktır."

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