Son dakika | New York’un kalbinde bir başyapıt: Türkevi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı yapıldı. Başkan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını ifade etti. Birleşmiş Milletlerin (BM) hemen yanı başında olması ve New York'un en prestijli noktalarından birinde yer alması Türkevi'ni Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politika hamlelerinin simgelerinden biri haline getirecek. İşte Yeni Türkevi'nden ilk görüntüler ve özellikleri.
New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı törenle yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) hemen yanı başında olması ve New York'un en prestijli noktalarından birinde yer alması Türkevi'ni Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politika hamlelerinin simgelerinden biri haline getirecek.
LALE ŞEKLİNDE GÖĞE SÜZÜLEN TÜRKEVİ'NİN ÖZELLİKLERİ
171 metre yüksekliğe sahip ve 20 bin metrekare alanda inşa edilen Türkevi binası, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyor ve lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor.
NEW YORK'UN SİLÜETİNE EKLENDİ: BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR
Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor. Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.
OSMANLI VE SELÇUKLU İZLERİ
Türkevi binasının kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edildi.
ÇEVRECİ
Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. Türkevi binası, New York'un ikonik binalarından biri olacak.
Binanın yapımını ise Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlendi.
BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Türkevi binası, 200 kişilik oditoryumu, toplantı ve sergi salonları ile birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir merkez olacak.