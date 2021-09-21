’Tek suçum Bank Asya hesabı’ demişti! Meral Akşener’in sırtını sıvazladığı FETÖ’cünün yalanı ifşa oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mağdur olduğunu iddia eden şahsın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı için ihraç edilen eski bir polis memuru olduğunu belirterek, Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydının olmadığını ifade etti.