'Tek suçum Bank Asya hesabı' demişti! Meral Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cünün yalanı ifşa oldu | Video
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında "Tek suçum 1999 yılındaki Bank Asya hesabı" diyerek mağdur olduğunu öne süren FETÖ'cünün yalanını İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ortaya çıkardı. Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur." ifadelerini kullandı.