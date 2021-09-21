TEKNOFEST’te Bakan Varank ile genç arasında gülümseten diyalog: Abi 0-100 KM kaç saniye?

Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji fuarı TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Büyük ilgi gören fuarda SABAH TV heyecanı yerinde görüntüledi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TEKNOFEST alanındaki isimler arasında yer aldı.

Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşırken, sergilenen çalışmaları da yerinde inceledi.