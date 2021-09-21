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Giriş Tarihi: 21.9.2021 15:25 Son Güncelleme: 21.9.2021 15:41

TEKNOFEST'te Bakan Varank ile genç arasında gülümseten diyalog: Abi 0-100 KM kaç saniye?

TEKNOFEST’te Bakan Varank ile genç arasında gülümseten diyalog: Abi 0-100 KM kaç saniye?

Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji fuarı TEKNOFEST bugün İstanbul'da başladı. 26 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST'te birçok savunma sanayi ürünü ve teknolojik ürün sergileniyor. SABAH TV, TEKNOFEST heyecanını yerinde görüntüledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bor ile çalışan bir araç ile turladı, aracı SABAH TV'ye tanıttı. Tam bu sırada Bakan Varank'ın yanına gelen bir genç, 'Abi, 0-100 KM kaç saniye?' sorusunu yöneltti.

Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji fuarı TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Büyük ilgi gören fuarda SABAH TV heyecanı yerinde görüntüledi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TEKNOFEST alanındaki isimler arasında yer aldı.

Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşırken, sergilenen çalışmaları da yerinde inceledi.

BOR İLE ÇALIŞAN ARACI SABAH TV'YE ANLATTI

Bakan Varank, TEKNOFEST alanında sarı renkli bir araç ile turlarken SABAH TV kamerasını gördü ve durdu. Varank, 'Bu araç bor ile çalışıyor' diyerek bazı detayları anlattı.

"0-100 KM KAÇ SANİYE?"

Bakan Varank'ın SABAH TV'ye yaptığı açıklamalar tam sona ermişti ki, çekim noktasına gelen bir genç; "Abi, 0-100 KM kaç saniye?" diyerek Bakan Varank'a seslendi.

Bakan Varank, gülümseyerek; "Bilmem, kornası olmadığı için denemedim." yanıtını verdi.

Bakan Varank yanına gelen çocuklarla fotoğraf çektirirken, aracı beğenip beğenmediklerini sordu.

İşte o renkli anlar:

Bakan Varank'a ilginç soru "Abi, 0-100'ü kaç saniye?" | Video

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TEKNOFEST'te Bakan Varank ile genç arasında gülümseten diyalog: Abi 0-100 KM kaç saniye?
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