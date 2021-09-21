Bakan Varank'a ilginç soru "Abi, 0-100'ü kaç saniye?" | Video

Türkiye'nin en büyük festivali TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, "bor" ile çalışan otomobille sürüş yaparken, bir gencin Bakan Varank'a sorusu herkesi gülümsetti.