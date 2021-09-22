Binlerce öğrenci Teknofest’e akın etti

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin en önemli etkinliklerinden biri de yine dört bir yerden gelen lise öğrencilerinin tamamen kendi üretimleri ve kendi tasarımlarını sergilediği alan bu alanda ulaşımdan, sanayiye, tasarımdan, tasarrufa her türlü şey düşünülerek geliştirilmiş onlarca proje var. Nazilli Fen Lisesi öğrencilerin Efe Karatekin ve Cemil Araz'ın danışman hocaları eşliğinde yaptığı tamamen yerli otonom elektrikli şarj istasyonu geleceğin teknolojisi elektrikli araçlar için önemli bir yere sahip olacak. Proje sayesinde hiçbir araç şarjı bittiği için yolda kalmayacak.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda Türksat gibi kritik öneme sahip birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Teknofest kapılarını açtı. Türksat, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'tin ilk gününde yüzlerce gencin akınına uğradı.





Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan kurumların katılımıyla düzenlen etkinlikte Model Uydu Yarışması'nın da sahibi olan Türksat, standında sergilediği yeni anten ailesi PEYCON'un yanı sıra dev Türksat 4A uydusu maketiyle de göz doldurdu. Türksat'ın bir diğer standı model uydu standında ise Türksat Model Uydu Yarışması finalistleri yerli ve milli üretilen model uydularını ve roketleri bu stantta sergilerken, model uydu standı Teknofest'in ilk gününde gençlerin akınına uğradı.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti. Bakan Varank, standa kendi kullandığı, Referans Otomotiv tarafından geliştirilen "City Savar" elektrikli özel üretim araçla geldi.

TÜBİTAK'ın Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Gözlem Evi stantlarını gezen Varank, yetkililerden bilgi aldı.





Varank, Deneyap alanında çocukların projelerini inceledi ve onları tebrik etti. Bilim Merkezi'ne de giden Bakan Varank, kağıttan uçak yaparak makineyle uçurdu. Bakan Varank ayrıca "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" kapsamında takımların geliştirdiği robotları inceleyerek, projelere ilişkin bilgi aldı.

TEKNOFEST'e akın ettiler! AKINCI TİHA ve Hürkuş birlikte uçtu