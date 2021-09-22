TEKNOFEST’e akın ettiler! AKINCI TİHA ve Hürkuş birlikte uçtu

26 Eylül'de sona erecek festivale girişler önceden açıklanan pandemi kuralları çerçevesinde ve HES koduyla online kayıt yapılarak sağlandı. Festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı ve 4'üncüsü düzenlenen festivale bu sene de rekor katılım bekleniyor.