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Giriş Tarihi: 22.9.2021 12:39 Son Güncelleme: 22.9.2021 12:48

CHP'li Barış Yarkadaş: Esad, Kılıçdaroğlu'na haber yolladı! 'Gelin konuşalım'

CHP’li Barış Yarkadaş: Esad, Kılıçdaroğlu’na haber yolladı! ’Gelin konuşalım’

Son dönemde ilginç çıkışlar yapan ve Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden açıklamaları tepki toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddia geldi. İddianın sahibi ise CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş. Yarkadaş canlı yayında "Beşar Esad, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından tamamını tercüme ettiriyor ve CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım' diyor" ifadelerini kullandı.

CHP'den terör örgütü PKK ile ilişkisini aleni bir şekilde sürdüren HDP'ye sınırsız destek gelirken bir başka bomba da Suriye'yle ilgili yaşandı. CHP'li Barış Yarkadaş'a göre Suriye'de milyonların kanı eline bulaşan Rejim güçlerinin lideri Beşar Esad'dan Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken hamle geldi.

ESAD'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: GELİN AYRINTILARI KONUŞALIM

CHP Eski Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'ye yakın KRT TV'de yayınlanan programda açıklamalarda bulundu.

"Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haber yolladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamadan sonra..." diyen Yarkadaş, ardından "Sayın Genel Başkan ne dedi? 'Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz' dedi. Altını çiziyorum, 'Kendi rızaları ile', otobüse doldurup zorla değil. Bunu yapabilmeniz için Suriye ile oturmanız lazım. Terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için de oturmanız lazım.

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Benim edindiğim bilgi; Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, açıklamanın tamamını tercüme ettiriyor ve CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım' diyor." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU HENÜZ CEVAP VERMEDİ"

Kılıçdaroğlu'nun, Esad'ın çağrısına henüz bir cevap vermediğini belirten Yarkadaş, "Eğer CHP önümüzdeki günlerde Kürt sorunun çözümündeki bu cesur tutumunu, Suriye'ye de giderek ve Beşer Esad ile de görüşerek taçlandırırsa CHP iki konuda inandırıcılığını arttırır. Bir; Kürt sorununu ben, HDP ile de konuşarak çözeceğim. İki; Suriyelileri kendi rızaları ile Suriye devletinin onayı ile memleketlerine göndereceğim.

Bu konuda da CHP tabanının Kılıçdaroğlu'na tam destek vermesi gerekir. Yapılan araştırmalarda sığınmacıların yüzde 25'inin dönmeye meyilli olduğunu gösteriyor. Bu da bir milyon insan demektir" dedi.

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CHP'li Barış Yarkadaş: Esad, Kılıçdaroğlu'na haber yolladı! 'Gelin konuşalım'
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