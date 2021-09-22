CHP’li Barış Yarkadaş: Esad, Kılıçdaroğlu’na haber yolladı! ’Gelin konuşalım’

"Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haber yolladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamadan sonra..." diyen Yarkadaş, ardından "Sayın Genel Başkan ne dedi? 'Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz' dedi. Altını çiziyorum, 'Kendi rızaları ile', otobüse doldurup zorla değil. Bunu yapabilmeniz için Suriye ile oturmanız lazım. Terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için de oturmanız lazım.

Esad'dan "Dış politikayı 180 derece değiştireceğim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Buluşma' çağrısı

Benim edindiğim bilgi; Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, açıklamanın tamamını tercüme ettiriyor ve CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım' diyor." ifadelerini kullandı.