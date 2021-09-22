Esad'dan "Dış politikayı 180 derece değiştireceğim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Buluşma' çağrısı

Son dönemde ilginç çıkışlar yapan ve Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden açıklamaları tepki toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddia geldi. İddianın sahibi ise CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş. Yarkadaş, canlı yayında "Beşar Esad, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından tamamını tercüme ettiriyor ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım' diyor" ifadelerini kullandı.