HDP’nin çıkışı Millet İttifakı’nı karıştırdı! ’Bu taktiği kulaklarına üflediler’

"HADSİZLİKTİR, TERÖRE ARKA ÇIKMAKTIR"

HDP'nin terörle arasına mesafe koyamadığını, CHP ve İYİ Parti'nin de HDP'den vazgeçmemek için bu durumu görmezden geldiğinin altını çizen Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP ve İYİ Parti sözde gizli ancak ayan beyan ortada olan ortaklarının açıklamalarından dolayı çıkmaza girmiş durumdalar. Bir taraftan ortaklarını küstürmek istemiyorlar diğer taraftan da teröre karşı net tavır alamıyorlar, HDP ise kendilerinin değil terör örgütü elebaşısının muhatap olduğunu dile getiriyor ve bu şekilde onu meşrulaştırmaya çalışıyor. O kadar acizler ki, bu nasıl bir açıklama, siz nasıl bu ifadeleri kullanma hadsizliğini gösterebiliyorsunuz diyemiyorlar. Bizim tek muhatabımız milletimizdir. Bunun haricinde dile getirilenler hadsizliktir, teröre arka çıkmaktır. Ne terörle arasına mesafe koyamamış HDP ne de onun adres gösterdiği terörist elebaşı Kürt kardeşlerimizi temsil edemez, ancak emperyalistlerin kirli maşalığını yaparlar.