HDP’nin çıkışı Millet İttifakı’nı karıştırdı! ’Bu taktiği kulaklarına üflediler’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürt sorununun çözümü için HDP'yi muhatap alacağız' açıklaması sonrası HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çözümün adresi olarak İmralı'yı gösterdi. Bunun ardından bir diğer HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan durumu toparlamaya çalışan bir mesaj geldi. Demirtaş, HDP'nin sorunu TBMM'de çözeceğini belirtti. HDP'de açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Son açıklama HDP'li Ahmet Türk'ten geldi. Ahmet Türk, Millet İttifakı'na aba altından sopa gösterdi; "Bizim sayemizde 10-11 il aldınız. Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez." dedi. Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye tepki gösterdi, "CHP ve İYİ Parti sözde gizli ancak ayan beyan ortada olan ortaklarının açıklamalarından dolayı çıkmaza girmiş durumdalar." ifadelerini kullandı.
AKBAŞOĞLU'NDAN CHP, İYİ PARTİ VE HDP'YE SERT SÖZLER
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt Sorunu' açıklamasının ardından başlayan 'Muhatap' tartışmalarına değinerek şöyle konuştu:
AK Parti 19 yıllık iktidarında sessiz devrimleri gerçekleştirmiştir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır onun üstesinden terörle mücadele ederek geliyoruz. Sayın Bakanımızın da açıkladığı üzere terörist sayısı 200'ün altına indi ve nerede olurlarsa olsun buluyoruz ve gereğini yapıyoruz. Kararlıyız, terörün kökünü kazıyacağız.
"HADSİZLİKTİR, TERÖRE ARKA ÇIKMAKTIR"
HDP'nin terörle arasına mesafe koyamadığını, CHP ve İYİ Parti'nin de HDP'den vazgeçmemek için bu durumu görmezden geldiğinin altını çizen Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:
CHP ve İYİ Parti sözde gizli ancak ayan beyan ortada olan ortaklarının açıklamalarından dolayı çıkmaza girmiş durumdalar. Bir taraftan ortaklarını küstürmek istemiyorlar diğer taraftan da teröre karşı net tavır alamıyorlar, HDP ise kendilerinin değil terör örgütü elebaşısının muhatap olduğunu dile getiriyor ve bu şekilde onu meşrulaştırmaya çalışıyor. O kadar acizler ki, bu nasıl bir açıklama, siz nasıl bu ifadeleri kullanma hadsizliğini gösterebiliyorsunuz diyemiyorlar. Bizim tek muhatabımız milletimizdir. Bunun haricinde dile getirilenler hadsizliktir, teröre arka çıkmaktır. Ne terörle arasına mesafe koyamamış HDP ne de onun adres gösterdiği terörist elebaşı Kürt kardeşlerimizi temsil edemez, ancak emperyalistlerin kirli maşalığını yaparlar.
"KAYIKÇI KAVGASI EŞLİĞİNDE TABANLARINI BUNA ALIŞTIRMA STRATEJİSİ"
HDP'nin Millet İttifakı'nda açıkça yer almak istemesinin dengeleri değiştirmeye başladığını ifade eden Akbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Yamalı bohça ittifakındaki bu tartışmaların bir diğer sebebi de HDP'nin artık gizli değil resmi ortak olmak istemesi kayıkçı kavgası eşliğinde parti tabanlarının buna alıştırılması stratejisidir. Çünkü dışarıdan bu partileri yönlendiren akıl, bu taktiği kulaklarına üflemiştir. Burada aslında tartışma gibi gözükse de bir pazarlık söz konusudur. Bu birlikteliğin ve pazarlığın faturasını da aziz Milletimiz 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde bu kirli ve sinsi ittifaka kesecektir.