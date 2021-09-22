İBB’nin ulaşım skandalı vatandaşı isyan ettirdi: ’Böylesini daha önce hiç görmedik’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bakımsız bıraktığı ve iptal ettiği hatlar nedeniyle toplu taşımada her gün yüzlerce otobüs arızalanarak yolda kalırken, peş peşe skandal görüntüler de gelmeye devam ediyor. Seyir halinde otobüslerde önce kapılar düştü, daha sonra seyir halindeki bir başka otobüsün tekerlekleri fırladı.

"İSTANBUL'DA BÖYLE BİR KUYRUĞU DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİK"

Toplu ulaşımdaki skandallara ise bir yenisi daha eklendi. Seyir halinde yanan otobüs, etrafa duman yayarak uzaklaştı. Toplu taşımadaki sorunlara vatandaşın duraklarda oluşturduğu kuyruklar da eklendi. Bahçelievler'in Şirinevler semtinde metrobüs yakınındaki durakta oluşan kuyruk, görenleri hayrete düşürdü. 11 Eylül ve 20 Eylül'de çekilen görüntülerde insan kuyruğunun durağı aşarak meydanın içlerine ve metrobüs üstgeçidine kadar uzandığı görüldü. Uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar "İstanbul'da böyle bir kuyruğu daha önce hiç görmedik" diye isyan etti. Bahçelievler Belediyesi de yaşanan bu duruma "Böylesini daha önce biz de hiç görmedik" diyerek tepki gösterdi.