İklim krizinde dünyaya liderlik edebiliriz

Türkiye, 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için ülkelerin ortak çalışmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması'nı 2016'da imzalamış ancak onaylamamıştı. Ekimde TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelecek anlaşma, mecliste kabul edildiğinde karar BM Sekreteryası'na iletilecek ve Türkiye resmen anlaşmaya taraf olacak.



ANLAŞMAYI ONAYLAMAMIZ KATKI SUNACAK

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan tek OECD üyesi ve G20 ülkesi olduğunu hatırlatarak "Türkiye'nin anlaşmayı onaylayarak gerçekçi bir hedefle sorumluluk alması, iklim değişikliğini durdurma çabalarına önemli bir katkıda bulunacak" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ GELİŞME

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylanması çok önemli bir gelişme olarak değerlendiren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "TEMA Vakfı olarak uzun zamandır anlaşmanın onaylanmasını ve taahhütlerin yerine getirilmesini talep ediyor ve gelişmeleri yakından izliyorduk. Elbette ki anlaşmanın imzalanması tek başına yeterli olmasa dahi gerçekçi hedeflerle sorumluluk alınması iklim değişikliğini durdurmak için çok önemli ve acil" diye konuştu.

DÜNYAYA LİDERLİK EDEBİLİRİZ



WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli'ye göre Türkiye, anlaşmayı onaylayarak küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırmaya katkı sağlayacak iddialı ve gerçekçi bir yol haritası hazırlayıp dünyaya liderlik eden ülkeler arasında yer alabilir. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projeler Lideri Burcu Ünal ise Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Doğu Akdeniz Havzası'nda yer aldığını hatırlattı.