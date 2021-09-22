Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken CHP'den kritik bir Demirtaş açıklaması geldi. "PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Demirtaş neden cezaevinde?" söylemi yerini "Demirtaş inşallah cumhurbaşkanı seçilir" söylemine bıraktı.

Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı? CHP'li Aykut Erdoğdu: Keşke Cumhurbaşkanı seçilse | Video

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullandı.