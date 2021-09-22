Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı? CHP'li Aykut Erdoğdu: Keşke Cumhurbaşkanı seçilse | Video

Millet İttifakı’nda ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı sorusuna cevap aranırken CHP’den kritik bir Demirtaş açıklaması geldi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullanması tartışma yarattı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğdu’nun açıklamalarına tepki göstererek, “Meral Akşener kahvaltı yapmak ister, CHP milletvekili Cumhurbaşkanı olsun ister. Millet İttifakı değil Demirtaş İttifakı!” ifadelerini kullandı.