Son dakika haberleri: Ankara'da geçtiğimiz ay 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.
Hankulu'nun ön otopsi raporunda; vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtilmişti.
Ancak mahkemeye sunulan adli tıp raporu ise soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Raporda, Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA örneklerinin şüpheli Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu olduğu belirlenmişti.
Mahkeme, Ümitcan Uygun hakkında kuvvetli deliller olduğunu değerlendirdi ve Uygun'un kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı.
Sır olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu, Ümitcan Uygun ile olay gecesi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.
Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise dosya İstanbul'a gönderildi.