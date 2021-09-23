Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim Anlaşması neden çok önemli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşmayı imzalayan ilk ülkelerden biri olduğumuzu ancak yükümlülüklerle ilgili adaletsizliklerden ötürü yürürlüğe girmediğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Türkiye neden şimdi anlaşmayı onaylıyor?

Türkiye'nin iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinde EK-1 ve EK-2'de ismi geçiyordu. 2001 tarihinden beri Türkiye özel statülü bir şekilde EK-1 ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Türkiye 2011'den sonra EK-1'den de çıkarak Paris İklim Anlaşması'nın finansman düzeneğinden yararlanarak taraf olmak istiyordu. Türkiye Paris İklim Anlaşması'na taraf olmazsa bundan sonra yapılacak taraflar konferansında sadece gözlemci olarak yer alabilecekti. Erdoğan'ın bu açıklaması şu anlama geliyor: Tüm isteklerimiz yerine gelmedi ama Paris Anlaşması'na taraf olmaya karar verdik. Türkiye Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek iklim zirvesinden önce Paris İklim Anlaşması'nı meclisten geçirerek anlaşmada artık taraf olacak. Bu çok önemli bir gelişme. Sürecin dışında kalmak bir dezavantaj. Türkiye bu anlaşma çerçevesinde bir yükümlülük almazsa iklim değişikliği mücadelesinde kendi evinde de başarılı olamaz. Böyle bir hedef almazsanız işin içine sanayi de girmeyecek. Paris İklim Anlaşmasını yürürlüğe sokarak küresel felsefeye katılmış olacağız. Daha önceki kazanımlarımızı kaybetmeden yolumuza devam etmiş olacağız. Türkiye önemli gelişmekte olan bir ülke olarak iklim değişikliği mücadelesinde diğer ülkelerle kol kola yoluna devam edecek. Bunu olumlu bir adım önemli bir ilerleme olarak değerlendiriyorum.