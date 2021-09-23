İstanbul’da bir İETT rezaleti daha! O anlar kamerada...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir; İETT otobüslerinin arıza yaptığına yönelik yeni paylaşımlarda bulundu.

Abdullah Özdemir, 22 Eylül 2021 tarihinde İETT otobüsünün Kartal ilçesinde arıza yaptığını ve aracın çekici tarafından taşındığını açıkladı.