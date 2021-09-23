Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da bir İETT rezaleti daha! O anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 23.9.2021 23:39 Son Güncelleme: 23.9.2021 23:49

İstanbul'da bir İETT rezaleti daha! O anlar kamerada...

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’da bir İETT rezaleti daha! O anlar kamerada...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. İETT otobüslerinin Kartal, 4. Levent ve E5 AirPort AVM'de arıza yaptığı öğrenildi. Kartal ilçesinde İETT otobüsünün çekiciler tarafından taşındığını öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir; İETT otobüslerinin arıza yaptığına yönelik yeni paylaşımlarda bulundu.

Abdullah Özdemir, 22 Eylül 2021 tarihinde İETT otobüsünün Kartal ilçesinde arıza yaptığını ve aracın çekici tarafından taşındığını açıkladı.

Abdullah Özdemir'in paylaşımları şöyle:

"Maalesef İETT arızaları hız kesmeden devam ediyor Yer E5 AirPort Avm önü Saat 09:40"

"Bir diğer arıza Yer: Kartal Saat: 11:21"

"Geçtiğimiz gün 4. Levent'te yine yolun da kapanmasına sebep olan arızalı araç"

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da bir İETT rezaleti daha! O anlar kamerada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA