İstanbul’da bir İETT rezaleti daha! O anlar kamerada...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir; İETT otobüslerinin arıza yaptığına yönelik yeni paylaşımlarda bulundu.
Abdullah Özdemir, 22 Eylül 2021 tarihinde İETT otobüsünün Kartal ilçesinde arıza yaptığını ve aracın çekici tarafından taşındığını açıkladı.
Abdullah Özdemir'in paylaşımları şöyle:
"Maalesef İETT arızaları hız kesmeden devam ediyor Yer E5 AirPort Avm önü Saat 09:40"
"Bir diğer arıza Yer: Kartal Saat: 11:21"
"Geçtiğimiz gün 4. Levent'te yine yolun da kapanmasına sebep olan arızalı araç"
Maalesef İETT arızaları hız kesmeden devam ediyor🤦🏻♂️— abdullah özdemir (@ozdmrabdllh) September 22, 2021
Yer E5 AirPort Avm önü
Saat 09:40 👇 pic.twitter.com/wt8VM2VVZ5