İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. İETT otobüslerinin Kartal, 4. Levent ve E5 AirPort AVM'de arıza yaptığı öğrenildi. Kartal ilçesinde İETT otobüsünün çekiciler tarafından taşındığını öğrenildi.