ETİK VE AHLAKTAN AYRILMAYACAĞIZ: Bundan daha önemlisi yerleşik düzen, çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile, biz hem inancımız hem anlayışımız gereği bu girdiğimiz yolda asla etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığınız. Şayet o yollara başvuracak olsanız kısa dönemde belki kârlı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede başarılı olmanız, insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil.

