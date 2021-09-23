Son dakika: Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher davasında flaş gelişme! 40 polisten 8’i açığa alındı

"KİMSE BANA ENGEL OLMAYA ÇALIŞMADI"

Katil Nasuh Çulcu savcılıkta verdiği ifadesinde silahı çektikten sonra polislerin kaçtığını ve kimsenin kendisini durdurmaya çalışmadığını söylemiş, olay gününü "İbrahim B. adlı Komiser yanıma gelerek açığa alındığımı ve silahımı teslim etmemi söyledi. Silahı çıkararak namluyu çektim, silahımı doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Silahımı çekince kaçıp gitti. Orada Asım, Eser, 5-6 kişi daha vardı. Silahı çektikten sonra onlar da kaçtı. Polisevi'ne doğru yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Hasan Cevher silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine doğru ateş ettim. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" sözleriyle anlatmıştı.