Son dönemde özellikle de Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yaşanan peş peşe depremler sonrası, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem uyarıları geldi. Öngörülerini sabah.com.tr ile paylaşan uzman isim en tehlikeyi fay hattı olarak tanımladığı Doğu Anadolu bölgesinde yeni depremlerin de kuvvetle muhtemel olduğunu bildirdi.
Bilindiği üzere geçtiğimiz gün ilk olarak Malatya'da 3.3 ve sonrasında Tokat'ın Niksar ilçesinde çevre illerde de hissedilen 4,3 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana gelmişti. Peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından uzman isimlerden deprem uyarıları geliyor.
2020 Senesinde yaşanan Elazığ depremi bilindiği üzere Doğu Anadolu fay hattı üzerinden büyük bir aktiviteye neden olmuştu. Bir sene sonra bölgede yeniden başlayan hareketlilik vatandaşlarda soru işaretlerine neden oldu.
BATIYA DOĞRU HAREKET EDECEK!
Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuyla ilgili SABAH'a konuştu. İşte o açıklamalar;
"Doğu Anadolu, en tehlikeyi fay hatlarından bir tanesi. Elazığ depremiyle birlikte yeni bir aktiviteye başladı. Tabi bu Pötürge'ye kadar olan kesimde 6.8'lik deprem sonucunda yer kabuğu kırıldı. Fay deprem üretti. Batıya doğru hareket edeceğini düşünüyoruz. Malatya yerleşim alanı, hem Doğu Anadolu fayı hem de Malatya fayının ortasında bir bölge, dolayısıyla sadece Doğu Anadolu fayındaki depremlerden değil aynı zamanda Malatya fayının aktivitesinden de etkilenebilir. "
BU BÖLGE ÇOK KRİTİK
"Mesela geçen yıllar içerisinde de Arguvan civarında çok sayıda depremler olmuştu. Bir de burda önemli barajlarımızdan Karakaya var. Bu Karakaya barajı, Malatya fayı ve Doğu Anadolu fayının arasındaki bir bölgede bulunuyor. O bakımdan kritik yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla gelecekte de depremin kaldığı yerden devam etmesini öngörüyoruz. "
"YENİ BİR DEPREM OLMASI MUHTEMEL"
"Elazığ depreminin batıya doğru devamı olan Pötürge'den sonraki kısımda bir deprem olması muhtemel. O bakımdan buranın aktivitesinin gelecek günler ve aylar içerisinde de devam edeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Hazar Gölü'nün doğusuna doğru da bazı hareketlilikler olabilir. "
KUZEY ANADOLU UZUN SÜREDİR SESSİZDİ...
"Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1939 ve 1942 depremlerinin izi var. O tarihten bu yana bölgede deprem yok. Ve ayrıca sadece Kuzey Anadolu fayı değil bu bölgenin güneyine doğru Eşençay fayı, Ezinepazarı fayı gibi faylar da var. Yani burası çok aktif bir bölge. Tokat civarında da uzun süredir bir aktivite yoktu. Gelecek günler içerisinde bu hareketliliği gözlemleyerek daha doğru öngörülerde bulunabiliriz."
MARMARA DEPREMİ HAYATİ BİR SORUN!
"Türkiye'nin her yerinde deprem riski mümkün. Tabi bunlar içerisinde en fazla İstanbul'u konuşuyoruz. Bunun nedeni de buranın nüfus potansiyali ve yapı stoğu açısından ve tabii ulusal bütçemizin önemli bir kesimi buradan elde edildiği için Marmara depremi de diğer bölgeler gibi önemli. Yani hayati bir sorun. "
BATI ANADOLU'YA DİKKAT!
"Dolayısıyla Batı Anadolu'da 1970'lerden bu yana büyük bir deprem yok. En son İzmir'de yıkım yaşandı. Ancak bu İzmir'in depremi değildi. Yunanistan'da Sisam adasının önünde Ege Denizi'nde meydana gelen depremin etkileriydi. Batı Anadolu'da da deprem olması kuvvetle muhtemel. Türkiye'nin deprem aktivitesinin sona ermesi mümkün değil. Her an her yerde deprem olabilir. "