KUZEY ANADOLU UZUN SÜREDİR SESSİZDİ...

"Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1939 ve 1942 depremlerinin izi var. O tarihten bu yana bölgede deprem yok. Ve ayrıca sadece Kuzey Anadolu fayı değil bu bölgenin güneyine doğru Eşençay fayı, Ezinepazarı fayı gibi faylar da var. Yani burası çok aktif bir bölge. Tokat civarında da uzun süredir bir aktivite yoktu. Gelecek günler içerisinde bu hareketliliği gözlemleyerek daha doğru öngörülerde bulunabiliriz."