Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM’ye ‘yenilenebilir enerji’ mesajı: Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sıradayız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısına video mesajla katıldı. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Dünyanın en ücra köşeleri bile iklim krizinin tetiklediği doğal afetler, sağlık sorunları ile ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu kriz, ancak küresel işbirliği sayesinde idare edilebilir. Bunun için de kimseyi geride bırakmamalı; adil külfet paylaşımını temin etmeliyiz. Bu doğrultuda en önemli katkıyı enerji sektörünün sağlayacağı aşikardır" dedi.