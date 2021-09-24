Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM’ye ‘yenilenebilir enerji’ mesajı: Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradayız | Video
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Bakan Yarımcısı Nebati'den sosyal medya eleştirisi | Video 23.09.2021 | 15:51
Başkan Erdoğan: "Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyoruz."