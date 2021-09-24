CHP’li Semih Balaban’dan FETÖ’ye ’göreve iade’ teminatı: Suçsuz yere görevlerinden alındılar

"HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

"Özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız."