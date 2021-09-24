CHP'li Semih Balaban'dan KHK'yla atılan FETÖ'cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar | Video
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CHP, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere güvence vermeyi sürdürüyor. FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı’nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi.