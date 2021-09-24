TBMM İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: "Son 18 yılda devrim niteliğinde yatırımlar yapıldı"

İklim değişikliğinin etkileri önümüzdeki yıllarda daha da hissedilir olacağına dikkat çeken TBMM İklim Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Eroğlu, "En iyimser tabloya göre 2100 yılında 1,8 derece artışı, en kötümser tabloya göre 4,0 derece artış olması beklenmektedir" dedi.
Akdeniz iklim kuşağında bulunan Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülke olduğuna işaret eden Eroğlu, Erdoğan liderliğinde Türkiye'de son 18 yılda iklim değişikliği ile mücadele konusunda devrim niteliğinden yatırımlar yapıldığın söyledi. Eroğlu, "Son 18 yılda, 5,2 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. 2003 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 22,9 milyon hektara yükselttik. Orman varlığımızı 2,1 milyon hektar arttırdık" diye konuştu.
18 YILDA DEVASA SU YATIRIMLARI YAPTIK
İklim değişikliğinin en çok su kaynaklarını etkilediğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu: "Her bir damlasını kullanmak için su yatırımlarında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. Son 18 yılda devasa su yatırımları gerçekleştirdik. 8 bin 697 adet tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk. Bu tesislerin 600'ü barajdır. Bu barajlar özellikle kurak dönemlerde, içmesuyu, sulama suyu ve enerji üretiminde çok büyük fayda sağlamışlardır. Ülkemiz enerji üretiminde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmıştır. Hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi üretimini yaygınlaştırılmıştır. Özellikle hidroelektrik enerji üretiminde Türkiye büyük hamle yapmıştır. İnşa ettiğimiz 590 hidroelektrik enerji santrali sayesinde 2003 yılında 26 milyar kilowatt saat olan hidroelektrik enerji üretimimizi 110 milyar kilowatt saate yükselttik."
68 MİLYONA DOĞALGAZ ULAŞTIRDIK
Bütün illere hatta pek çok ilçeye doğalgaz götürüldüğünü belirten Eroğlu, "Doğalgazın yaygınlaşması ve kömür kullanımının azaltılmasıyla zararlı gazların atmosfere salınımı azalmıştır. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfusumuzu 68 milyona yükselttik. Bütün şehirlerimizde hava kirliliği ölçüm istasyonları kurularak şehirlerimizin hava kirliliği online olarak takip edilmektedir. Hükümetimizin sağladığı teşvik paketleri ile miadını doldurmuş, eski teknoloji araçlar trafikten çekilerek yerlerine yeni teknoloji araçlar geçmiştir. Özellikle yeni teknoloji hibrit araçların desteklenmesi bu manada çok etkili olmuştur. Ayrıca Türkiye elektrikli araç üretimi konusunda büyük bir seferberlik başlatmıştır. Ulaşımda attığımız adımlarla, inşa ettiğimiz duble yollar ve tüneller sayesinde yakıt tasarrufu ve atmosfere bırakılan zararlı gazlarda önemli derecede azaltım sağlanmıştır. Toplu taşımada Marmaray, hızlı tren hatları ve hafif raylı sistemler yaygınlaştırılmasıyla tabiata bırakılan karbondioksit salınımı azaltılmıştır" dedi.
Eroğlu, yapılan reformlar ve gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde Türkiye'nin sera gazı emisyon değerlerinin azaldığını kaydetti. Eroğlu, "2019 yılı sera gazı emisyon değerimiz bir önceki yıla nazaran yüzde 3,1 oranında düşmüştür. 2018 yılında 522,5 milyon ton CO2 eşdeğerinde olan sera gazı emisyon değeri, 2019 yılında 506,1 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir" dedi.
Meclis'te kurulan komisyon hakkında da bilgi veren Eroğlu, bugüne kadar toplam 24 toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Eroğlu, "Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum teşkilatlarından alanında uzman 82 kişi komisyona bilgi sunmuştur. Çok sayıda Bakanlık ve Kamu Kurumundan 37 kişilik uzman bir ekip de çalışmalara destek vermektedir. Araştırma Komisyonumuz, bir rekora imza atarak en fazla toplantı ve uzmanın dinlenildiği komisyon unvanını da almıştır. Komisyonumuz çok kapsamlı ve iklim değişikliği ile alakalı uyum çalışmaları noktasında çok sayıda teklif ve tavsiyelerinin olduğu raporunu tamamladıktan sonra Ekim ayında TBMM Genel Kuruluna sunacaktır" diye konuştu.