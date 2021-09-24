TBMM İklim Komisyonu Başkanı Eroğlu: "Son 18 yılda devrim niteliğinde yatırımlar yapıldı"

Eroğlu, yapılan reformlar ve gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde Türkiye'nin sera gazı emisyon değerlerinin azaldığını kaydetti. Eroğlu, "2019 yılı sera gazı emisyon değerimiz bir önceki yıla nazaran yüzde 3,1 oranında düşmüştür. 2018 yılında 522,5 milyon ton CO2 eşdeğerinde olan sera gazı emisyon değeri, 2019 yılında 506,1 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Meclis'te kurulan komisyon hakkında da bilgi veren Eroğlu, bugüne kadar toplam 24 toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Eroğlu, "Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum teşkilatlarından alanında uzman 82 kişi komisyona bilgi sunmuştur. Çok sayıda Bakanlık ve Kamu Kurumundan 37 kişilik uzman bir ekip de çalışmalara destek vermektedir. Araştırma Komisyonumuz, bir rekora imza atarak en fazla toplantı ve uzmanın dinlenildiği komisyon unvanını da almıştır. Komisyonumuz çok kapsamlı ve iklim değişikliği ile alakalı uyum çalışmaları noktasında çok sayıda teklif ve tavsiyelerinin olduğu raporunu tamamladıktan sonra Ekim ayında TBMM Genel Kuruluna sunacaktır" diye konuştu.