İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı

"KAYNAK İSRAFI VAR DİYORDU, BU NE DEMEK?"

Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde insan kaynağı israfının olduğunu iddia ettiği hatırlatarak, "Haziran 2019-Eylül 2021. 20 Eylül tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan eleman sayısı 44 bin 995. Gerçekten yok artık. Ben de bu çalışmayı yapınca şoke oldum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Böyle bir israf var, böyle kaynak israfı var' diyordu. Bu ne demek? 'Yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 milyar ilave para harcıyor' demek" ifadelerini kullandı.