Video Haber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı | Video
25.09.2021 | 23:16

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığı ortaya çıktı.

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