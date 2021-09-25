Mahkemede sesi titreyerek isyan etti





Sanığın sözleri sonrası konuşan D.A. ise bunun tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Sesi titreyen müşteki D.A., "Namus bu kadar kolay bir kavram mı, ben siyasi bir olay için namusumu ortaya koymam" sözlerini sarf ederek gözyaşlarına hâkim olamadı. Bu sırada tanık E.K'nin müştekinin yüzüne bakarak kafa sallaması ise müşteki avukatının dikkatinden kaçmadı.