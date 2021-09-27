CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı

23 Eylül'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.
ODABAŞIOĞLU GÖZALTINA ALINDI
Odabaşıoğlu'nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden çok fazla tepki almıştı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz'daki toplantıda konuşma yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiğini ileri sürdü.
"ELLERİNİ KIRMAKLA KALMAM KAFASINI DA KIRARIM"
Odasında Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğunu kaydeden Kepenek, "Bana bakarak konuşup, 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım' dedi. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı, bana cevap hakkı verilmedi. Etik olmayan bir toplantı gerçekleştirildi. 'Böyle olursa istifa ederim' dedim. Gereken tepkiyi, refleksi gösterdim. 'Sürekli tartışma ortamında iş üretemem, verimli olamam' deyip salonu terk ettim" dedi.
OLAY GENEL MERKEZE AKTARILACAK
Açıklamasında CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu da eleştiren Kepenek, Çavuşoğlu'nun Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun sözlerine müsaade etmemesi gerekirken kendisine karşı motive ettiğini, il yönetimiyle yaşanan sorunları CHP Genel Merkezine aktaracağını bildirdi.CHP'li başkandan makam odalarına Erdoğan'ın fotoğraflarını asanlara densiz tehdit