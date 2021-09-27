CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:46
00:25
İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle ilgili Tunç Soyer’e tepki! | Video 27.09.2021 | 22:45
00:36
00:15
Hande Erçel’in eğlenceli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! | Video 27.09.2021 | 21:51
01:41
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP çelişkisi | Video 27.09.2021 | 21:58
05:58
ABD Başkanı Biden 3’üncü doz Covid-19 aşısını oldu | Video 27.09.2021 | 21:43
01:43
06:49
31:28
02:14
02:49
Uyuşturucu baronlarına gözaltı | Video 27.09.2021 | 18:18
00:36
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı | Video 27.09.2021 | 17:39
01:18
00:45
Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı 27.09.2021 | 17:04
02:53
Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi | Video 27.09.2021 | 16:43
06:01
Yavuz Donat | “Karşılıklı saygı, kısa sürede sonuç” 27.09.2021 | 16:46
00:45
Bakan Akar, "Bahriyelilerle" bir araya geldi | Video 27.09.2021 | 16:29
01:25
06:33
CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Odabaşıoğlu'nun partisinin belediye başkanlarını tehdit etmesi bir anda gündme otururken, CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek yaptığı açıklamada, "Bana bakarak konuşup, 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım' dedi. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı, bana cevap hakkı verilmedi" ifadelerini kullanmıştı.