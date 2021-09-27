CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu gözaltına alındı | Video

CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Odabaşıoğlu'nun partisinin belediye başkanlarını tehdit etmesi bir anda gündme otururken, CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek yaptığı açıklamada, "Bana bakarak konuşup, 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım' dedi. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı, bana cevap hakkı verilmedi" ifadelerini kullanmıştı.