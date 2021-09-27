Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP tutarsızlığı

Akşener'den bir yıl sonra ise tam tersi bir açıklama geldi. Akşener, 24 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada HDP için, "Meclis'te varlığı sürdüren bir parti an itibariyle legaldir. Hukuk karşısında meşrudur" ifadelerini kullandı.

"HDP'NİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYDUĞU İÇİN SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ"

Meral Akşener'den bir yıl arayla gelen çelişkili açıklamalar, ''2023'te HDP'nin desteğine ihtiyaç duyduğu için söylem değiştirdi'' yorumlarını da beraberinde getirdi.