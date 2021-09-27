Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP çelişkisi | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz yıl HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kabul etmiş, ''HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz'' demişti. Akşener bu açıklamasından bir yıl sonra ise ''HDP meşru bir partidir'' diyerek kendisi ile çelişti. Genel Başkan Akşener'in bu geri adımı, ''2023'te HDP'nin desteğine ihtiyaç duyduğu için söylem değiştirdi'' yorumlarını da beraberinde getirdi.