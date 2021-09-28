HDP terör şartı koştu, CHP ve İYİ Parti sustu! AK Parti’den sert tepki: HDP ittifakı esir almış...

CHP'NİN KÜRT SORUNU AÇIKLAMASINA YANIT: TERÖRLE MÜCADELE DURSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" açıklamasına cevap verildi. HDP'nin bu konuda her zaman hazır olduğu belirtilerek, çözümün adresi olarak Kılıçdaroğlu gibi TBMM gösterildi.

HDP, ittifak ve muhatap olma şartı olarak Türkiye'nin terörle mücadeleye ara vermesini istedi. HDP, yayımladığı deklarasyonda "Kürt sorununda demokratik çözüm" ismini verdiği 4. maddede Türkiye'nin terörle mücadelesini sonlandırmasını istedi. İlgili maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na, açıkça 'olmazsa olmazımız' budur denildi. Kürt sorunun çözümü için Kılıçdaroğlu'na sunulan diğer bir şart ise "Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır" ifadeleriyle metinde yer aldı.