HES kodu mu? Aşı kartı mı? AVM ve restoran temsilcilerinden dikkat çeken açıklamalar

BİNGÖL: HES KODU YETERLİ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, "Ben iki doz aşımı da oldum. Restoranlarda devletimizin belirlediği tüm önlemleri alıyoruz. HES kodu uygulamasının yeterli olduğunu düşünüyorum. Aşısızların restoran, lokanta ve kafelere girememesi ile ilgili yaklaşıma sıcak bakmıyoruz." dedi.

"DEVLETİMİZ BİR KARAR ALIRSA UYUM GÖSTERİRİZ"

Bingöl, aşı olunmasının tavsiye ettiklerini, ancak aşı olmanın kişinin kendi kararı olduğunu, bunun üzerinden bir ayrımın olmaması gerektiğini ifade etti.

Bingöl, "Devletimizin kararlarına saygılıyız. Bir karar alırsa elbette uyum gösteririz, uygularız." diye konuştu.