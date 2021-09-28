HES kodu mu? Aşı kartı mı? AVM ve restoran temsilcilerinden dikkat çeken açıklamalar

Sonbahar ve kış aylarında koronavirüs vakalarında yaşanabilecek artış ile ilgili çalışmalar sürüyor. Aşı olmayanları ikna etmek için çalışmaların hızı daha da artırılacak. Bunun yanı sıra uzmanların bulaş riskinin daha yüksek olduğu kapalı alanlar için de bir dizi önlem talep ettiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre; restoran, kafe, lokanta ve AVM'lerde HES kodu yerine aşı kartı şartı getirilmesi gündeme geldi. Peki, restoran ve AVM sahipleri bu önleme nasıl yaklaşıyor? TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve AYD Başkanı Hüseyin Altaş sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, bu uygulamaya sıcak bakmadıklarını Altaş ise, bakışlarının olumlu olduğunu, gerekli altyapıyı hızla kurabileceklerini ifade etti.
BİNGÖL: HES KODU YETERLİ
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, "Ben iki doz aşımı da oldum. Restoranlarda devletimizin belirlediği tüm önlemleri alıyoruz. HES kodu uygulamasının yeterli olduğunu düşünüyorum. Aşısızların restoran, lokanta ve kafelere girememesi ile ilgili yaklaşıma sıcak bakmıyoruz." dedi.
"DEVLETİMİZ BİR KARAR ALIRSA UYUM GÖSTERİRİZ"
Bingöl, aşı olunmasının tavsiye ettiklerini, ancak aşı olmanın kişinin kendi kararı olduğunu, bunun üzerinden bir ayrımın olmaması gerektiğini ifade etti.
Bingöl, "Devletimizin kararlarına saygılıyız. Bir karar alırsa elbette uyum gösteririz, uygularız." diye konuştu.
ALTAŞ: AŞI OLMAMAK ANAYASAL HAKTIR AMA TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN BU HAK KISITLANABİLİR
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise, bu uygulamanın devlet eli ile hayata geçmesi durumunda sıcak bakacaklarını ifade etti.
Altaş, "Ben hukuk profesörüyüm. Gönül rahatlığı ile ifade edebilirim ki, aşı olmamak kişinin anayasal bir hakkıdır. Buna kimse bir söz söyleyemez. Ancak aynı anayasaya göre, kamu yararı ve toplum sağlığı ile ilgili bir tehdit söz konusu ise bu hak kısıtlanabilir." dedi.
"AŞI KARTI DÜZENLEMESİNE TARAFTARIZ"
Altaş, gündeme gelen HES kodu yerine aşı kartı uygulaması tartışmasına değindi, "Biz bu uygulamaya taraftarız. Aşı kartı ile girişe uygun altyapıyı hızla düzenleyebiliriz. Almanya'ya sık sık gidiyorum. Orada alışveriş merkez, restoran vb. yerlere aşı kartı veya PCR testi ibrazı ile giriliyor. Türkiye'dede bu model toplum sağlığı açısından uygulanmalı. Ancak bu kararı AVM'ler, restorancılar alamazlar. Bu kararı ancak devlet alır ise hayta geçebilir." dedi.
"HES KODUNU YETERLİ BULMUYORUM"
Altaş, mevcut halde AVM'lerde uygulanan HES kodu uygulamasına parantez açtı, "Ben HES kodu ile geçişleri yeterli bulmuyorum. Evet, HES kodu bize pozitif vakaları gösterebiliyor ama temaslıların tespitinde güçlük çekiyoruz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. AVM'ler koronavirüs sürecinde en güvenli yerler. Bu konuda kafa yoruyoruz, takip ediyoruz, tüm önlemleri alıyoruz. Aşı kartı uygulaması tüm kamu alanlarında da uygulanmalı. Yalnızca AVM'ler için bu uygulama geçerli olmamalı. Bir kez daha belirtmek isterim, aşı olmak ya da olmamak anayasal bir haktır. Ama kamu yararına bu hak kısıtlanabilir. Kamuyu pandemiden daha fazla ne tehdit edebilir. Devletin bu konuda atacağı adıma uyum sağlarız." ifadelerini kullandı.