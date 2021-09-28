Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan kovid mücadelesinde gelinen son durum da vaka sayıları açısından yine kritik noktalarda. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 188 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 oldu. Bir günde toplam 353 bin 324 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 160 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 70,59 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 108 milyon 305 bin 902'e yükseldi.