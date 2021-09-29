Başkan Erdoğan tarihi zirve için Soçi’de! Dünyanın gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde...

MÜLTECİLER KONUŞULACAK: DEAŞ'la mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin'le masaya yatıracak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.