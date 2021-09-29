Yurt provokasyonu çöküyor! İzmir’de 1084 öğrenciye devlet şefkati!

İZMİR VALİSİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Türkiye'de ilk kez İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından başlatılan ve diğer kentlere de örnek olan kamu kuruluşlarının kapılarının üniversite öğrencilerine açılması projesi kapsamında 1084 kişinin barınma ihtiyacı karşılandı. Vali Köşger, misafirhanesi bulunan kamu kuruluşlarının temsilcileriyle görüşerek 4 bin yatak kapasitesi temin etti. Vali Köşger'in talimatıyla üniversite eğitimi için başka illerden İzmir'e gelen ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerinin kamu misafirhanelerinde kalmaları sağlandı. 527 kız, 557 erkek olmak üzere, toplam 1084 üniversite öğrencisinin bu şekilde misafirhanelere yerleştirildiği öğrenildi.