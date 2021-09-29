Yurt provokasyonu çöküyor! İzmir’de 1084 öğrenciye devlet şefkati!

İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de, daha sonra da Beşiktaş ve Bakırköy'de yurt bulamadıkları, artan kira ücretleri nedeni ile barınma problemi yaşadıkları gerekçesi ile 'Barınamıyoruz' ve 'Yurtsuz' adı altında eylemler başlatılmıştı. Benzer olayları İzmir'de de körüklemek isteyen CHP, barınma sorunu yaşadıkları öne sürülen öğrencileri provokasyon için bir seçim aracına doldurup İzmir Katip Çelebi Üniversitesi girişine bırakmıştı.
Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde CHP'nin İzmir'de seçim aracı olarak kullandığı araçla gece yarısı üniversite önüne bir grup gencin getirildiği göze çarptı. Yapılan incelemede üniversitesi önüne seçim aracı ile bırakılan kişilerin CHP İzmir Gençlik Kolları üyeleri olduğu ortaya çıkmıştı.
İZMİR VALİSİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU
Türkiye'de ilk kez İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından başlatılan ve diğer kentlere de örnek olan kamu kuruluşlarının kapılarının üniversite öğrencilerine açılması projesi kapsamında 1084 kişinin barınma ihtiyacı karşılandı. Vali Köşger, misafirhanesi bulunan kamu kuruluşlarının temsilcileriyle görüşerek 4 bin yatak kapasitesi temin etti. Vali Köşger'in talimatıyla üniversite eğitimi için başka illerden İzmir'e gelen ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerinin kamu misafirhanelerinde kalmaları sağlandı. 527 kız, 557 erkek olmak üzere, toplam 1084 üniversite öğrencisinin bu şekilde misafirhanelere yerleştirildiği öğrenildi.
TWİTTER'DAN AÇIKLADI
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28.09.2021 itibarıyla, 527 kız, 557 erkek olmak üzere, toplam 1.084 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir❞ dedi.
Seçim arabasıyla eylemci taşıdılar