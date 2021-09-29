Mahkeme, Dink firarileri için bir kez daha toplandı!

Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava 26 Mart 2021'de karara bağlanmış, mahkeme 26 sanığa ceza verirken 39 sanık hakkında beraat ve düşme kararları verilmişti. 13 firari sanığın da dosyaları ayrılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde firari sanıkların gıyabında yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı Akın Gürlek, sanıkların halen yakalanamadığını tutanağa geçirdi. Ardından başkan Gürlek, duruşma arasında Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da malvarlıklarına el koyma kararı verildiğini bildirdi. Duruşma 11 Ocak'a ertelendi.

HEPSİNİN MALVARLIĞINA EL KONULDU

14 Temmuz'da yapılan bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın malvarlıklarına el koyma kararı verilmişti. Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın dosyalarındaki eksiklik nedeniyle karar verilmemişti. Mahkeme heyeti, duruşma arasında Öz ve Dumanlı için de aynı kararı vermişti.

Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Tetikçi Ogün Samat ile arkadaşlarının yargılanmaları tamamlamış, ancak FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimlerinin ardından yürütülen soruşturmalarda cinayetteki FETÖ parmağı açığa çıkmıştı.

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