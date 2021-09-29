Otobüs arızaları, metrobüs aksaklıkları derken şimdi de İstanbulkart krizi! Ne büfede ne makinede kalmadı

KARTLARDA TALEP PATLADI, İBB HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1,5 milyon İstanbulkart alımı için ihale açtı. İBB iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "Eskiden bir İstanbulkart birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyordu. Ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkartın sadece bir kişi tarafından HES koduyla eşleştirilmiş olması gündeme geldikten sonra kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu" diyerek kart sıkıntısının nedenini açıkladı.

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı için İstanbulkart gerekiyor. Pandemi önlemleri kapsamında HES kodu eşleştirme zorunluğu nedeniyle İstanbulkart kişiye özel hale geldi. Bununla birlikte İstanbulkart'a talep artınca gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Biletmatiklerde ise "İstanbulkart yoktur" yazısı ile karşılaşılıyor.

Kart sıkıntısı nedeniyle İBB yeni kart ihalesi açtı. İBB iştiraki BELBİM AŞ.'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak. İhaleyle 1,5 milyon İstanbulkart alımı yapılacak.