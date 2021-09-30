Deniz Taksi ücretleri belirlendi! Üsküdar-Eminönü arası 250 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı toplantısında İBB yönetiminin 5 bin yeni taksi teklifinin ilk aşaması olan bin yeni taksi teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Toplantının yapıldığı İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen bir grup taksici esnafı, toplantı sonrasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, dışarıda bekleyen taksicilerin yanına gitti.

Bu esnada CHP'li Meclis üyeleri ve bürokratlar da taksicilerin yanına gitti. Kendilerini vatandaşa kötü gösterdiklerini belirten taksiciler CHP'li ekibe tepki gösterince meclis üyeleri ve bürokratlar toplantının yapıldığı salona döndü.



AVRASYA TÜNELİ 46 TL, MARMARAY 4.03 TL



UKOME toplantısında ele alınan konulardan biri olan Deniz Taksilerin ücretlerinin belirlenmesi teklifinde karara bağlandı. İBB iştiraki ŞEHİR HATLARI AŞ'nin teklifi olan; ilk mil için 100 TL, 1-4 mil arası, mil başına 75 TL, 4-8 mil arası, mil başına 60 TL, 8 milden sonra, mil başına 48 TL şeklindeki önerisi, oy çokluğuyla onaylandı.

Mavi Marmara, Turyol, YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksilerde de bu ücret tarifesi kullanılmasına karar verildi. Deniz Taksi ücretlerindeki dudak uçuklatan ücretlerini ise İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu eleştirdi.

Göksu İBB yönetiminin belirleyip sunduğu ücretler sonrasında, "Üsküdar'dan Eminönü'ne Marmaray'la geçmek 4,03 TL. Üsküdar'dan Eminönü'ne Avrasya Tüneli'nden kendi arabanızla geçmek 46 TL. Üsküdar'dan Eminönü'ne CHP'li İBB'nin son icraatı deniz taksiyle geçmek 250 TL. Takdir sizin…" ifadelerini kullandı.