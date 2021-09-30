Deniz Taksi ücretleri belirlendi! Üsküdar-Eminönü arası 250 TL | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İBB yönetiminin 'Israrla getireceğiz, 18-20 defa da olsa getireceğiz' dediği yeni taksi teklifi 9'uncu kez UKOME'de reddedildi. Toplantının yapıldığı alan önünde toplanan taksiciler yanlarına gelen CHP'li bürokratlara "Bizi vatandaşa kötü gösteriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. UKOME toplantısında İBB iştiraki Şehir Hatları'nın Deniz Taksi ücretleri ise İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tarafından eleştirildi. Göksu, "Üsküdar’dan Eminönü’ne Marmaray’la geçmek 4,03 TL. Üsküdar’dan Eminönü’ne Avrasya Tüneli’nden kendi arabanızla geçmek 46 TL. Üsküdar’dan Eminönü’ne CHP’li İBB’nin son icraatı deniz taksiyle geçmek 250 TL. Takdir sizin" dedi.